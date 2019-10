Dj Furki neemt clip op tijdens Halloweenparty Vagevuur Yannick De Spiegeleir

14 oktober 2019

16u15 0 Lokeren Altijd al getuige willen zijn van de opnames van een muziekclip? Op donderdag 31 oktober neemt Furkan Sahin, alias dj Furki, een clip op van zijn nieuwe song tijdens een Halloweenpartij in de kapel van de Vagevuursite.

Ondanks zijn jonge leeftijd mocht Furki al in het buitenland draaien. Zo stond hij deze zomer nog een week achter de draaitafels in Turkije. “Het liedje heet ‘Aglayan Cocuk’. Dat betekent ‘huilend kind’. Ik heb al heel wat meegemaakt in mijn leven. Zo moest ik al enkele overlijdens verwerken in mijn omgeving, maar door zelf muziek te maken, kan ik het een plaats geven”, vertelt Furkan.

Voor de opnames van zijn eerste clip laat hij niks aan het toeval over. “Er zullen modellen, bodyguards en pitbulls aanwezig zijn. Daar heb ik allemaal zelf voor gezorgd”, zegt dj Furki.

De Halloween-party The Haunted Chapel vindt plaats op donderdag 31 oktober in de kapel van de Vagevuursite. Meer info op het Facebookevenement.