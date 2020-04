Directeur Bengelschool: “Vanavond om 20 uur applaudisseer ik voor zorgpersoneel én mijn schoolteam” Yannick De Spiegeleir

19 april 2020

12u17 0 Lokeren De onderwijssector is momenteel in de ban van een uitspraak van minister Ben Weyts (N-VA) om deze zomer langer les te geven. “Ik wil hier geen uitspraken over doen”, zegt directrice Dorine Van Avermaet. “Maar vanavond applaudisseer ik om 20 uur ook voor mijn team. Dat hun hart zo bij onze kinderen en onze school lag, kon ik alleen maar dromen.”

Omgaan met deze corona crisis vormt voor iedereen een uitdaging. “Een actueel thema, zeker nu Ben Weyts de suggestie geeft om tot 30 juni les te geven”, zegt de directrice, die haar mening over de kwestie in het midden laat. “Waar ik wél uitspraken wil over doen is over mijn team, het Bengel team. Dat mijn collega’s gedreven waren en het beste van zichzelf willen geven voor onze kinderen wist ik al langer, maar dat hun hart zó bij onze kinderen en onze school lag, kon ik alleen maar dromen.”

De fiere directeur is onder de indruk van de inzet van haar personeel. “Voor geen enkele leerkracht of ondersteunend personeel is het te veel om nóg iets extra te doen om toch ook die laatste leerling te bereiken. Het is als directeur hartverwarmend om te zien hoe iedereen, (nu nog meer dan anders) met het meeste respect voor elkaar, ook nu samen school wil maken. Ik applaudisseer vanavond om 20 uur een keer niet enkel voor de zorg, maar voor mijn team.”