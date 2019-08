Dieven weg met generator van weekendverblijf Kristof Pieters

22 augustus 2019

19u40 2

De politie van Lokeren stelde woensdagnamiddag een inbraak vast in een buitenverblijf in de Vispoelstraat. Er werd onder meer een generator gestolen. Een deel van het gestolen materiaal werd teruggevonden in een nabijgelegen maïsveld.