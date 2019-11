Dieven vluchten na inbraak in doe-het-zelfzaak Kristof Pieters

19 november 2019

15u47 0 Lokeren Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken bij doe-het-zelfzaak Gamma. Ze moesten echter met lege handen op de vlucht slaan toen het inbraakalarm in werking trad.

De politie kreeg de alarmmelding binnen rond 1 uur en stuurde meteen enkele ploegen naar de vestiging aan de Zelebaan. Ter plaatse stelden de agenten vast dat er een raam openstond. Omdat de kans reëel was dat de dieven nog binnen waren of in de omgeving liepen, werd meteen versterking gevraagd aan collega’s van omliggende zones. Er werden binnen echter geen daders meer aangetroffen. Ook een zoekactie in de omgeving leverde geen resultaat op. Uiteindelijk bleek dat de dieven geen buit hadden kunnen maken.