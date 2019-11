Dieven maken jas en kussen buit bij inbrakenreeks Kristof Pieters

06 november 2019

19u47 10 Lokeren In Lokeren zijn in de nacht van maandag op dinsdag dieven op pad geweest. De buit was eerder vreemd. Op één plaats verdween een jas, in een andere woning een kussen.

Dinsdagochtend omstreeks 5 uur stelde een inwoner van de Nieuwe Stationsstraat vast dat er was ingebroken in zijn woning. De dader had het cilinderslot van een deur afgebroken en een jas gestolen. Er waren ook nog twee inbraakpogingen in de Hillarestraat en in de Nieuwe Molenstraat. Tot slot was er dinsdagavond ook nog een melding van een inbraak in de Van Duysestraat. Dieven namen een kussen mee maar dat werd wat verder teruggevonden.

De politie adviseert om ‘s avonds en ‘s nachts de woning een bewoonde indruk te geven. Een tweetal spaarlampen, aangesloten op een ‘timer’ kunnen een potentiële dief op het verkeerde been zetten.

Er werd ook nog ingebroken in een auto. Maandagavond stelde een inwoner uit de Kanondreef vast dat zijn laptop uit zijn voertuig was gestolen.