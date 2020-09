Dieven gaan ervandoor met hogedrukreiniger en vrachtwagenbanden Kristof Pieters

10 september 2020

14u26 1 Lokeren Bij een bedrijf in de Dijkstraat in Lokeren werd deze week een inbraak vastgesteld. De dieven gingen aan de haal met een hogedrukreiniger en vrachtwagenbanden.

Op verschillende plaatsen werd ook ingebroken in geparkeerde auto's. In de Gustave Maesstraat werden enkele zaken uit een auto gestolen en in de Neerhofdreef werd van twee wagens het zijraam aan de bestuurderszijde ingeslagen. In de IJzeren Getouwkens werd een werfradio gestolen uit een lichte vrachtauto.