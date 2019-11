Dienstenchequekantoor zamelt speelgoed in voor De Hagewinde Yannick De Spiegeleir

22 november 2019

12u32 0 Lokeren Dienstenchequekantoor Plus Home Services Lokeren organiseert voor het eerst een gezamenlijke inzamelactie. Het doet een oproep om speelgoed binnen te brengen ten voordele van De Hagewinde.

“Plus Home Services, een bedrijf dat zorgt voor poetshulp via dienstencheques, wil zoveel mogelijk speelgoed inzamelen waarmee we deze kinderen en jongeren héél gelukkig kunnen maken”, zegt kantoorverantwoordelijke Isabelle Van Overtvelt.

Heeft u thuis ook nog speelgoed dat u wil redden van een saai bestaan? Ligt er nog speelgoed bij u thuis waar jullie kinderen niet meer mee spelen? Heeft u nog speelgoed liggen op zolder?

Gezelschapspellen, blokken, poppen, auto’s, fietsjes, boeken, strips, … alles is welkom, op voorwaarde dat het gebruikte speelgoed nog in goede staat is.

MFC De Hagewinde is een centrum in Lokeren dat ondersteuning biedt aan ruim 270 kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, autisme en/of een mentale beperking.

Meer dan 200 medewerkers begeleiden dagelijks op bijzonder gedreven wijze de kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren hebben tal van mogelijkheden maar hebben op één of andere wijze extra hulp nodig.

De inzamelactie loopt van 9 december tem 20 december. Het speelgoed kan binnengebracht worden bij Plus Home Services, Poststraat 3, Lokeren tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag van 8.30 – 13 uur en 13.30 – 17 uur.

Heeft u geen vervoer? Dan komt Plus Home Services de artikelen graag ophalen.