Dienstenchequekantoor zamelt massa speelgoed in voor Hagewinde

Yannick De Spiegeleir

09 januari 2020

17u10 0 Lokeren Dienstenchequekantoor Plus Home Services Lokeren lanceerde een aantal weken geleden voor de eerste maal een oproep om speelgoed in te zamelen ten voordele van Hagewinde.

“We zijn verrast door de grote solidariteit”, zegt kantoorverantwoordelijke Isabelle Van Overtvelt. “We hebben veel bruikbaar materiaal gekregen. Veel mensen schonken knuffels, poppen, gezelschapspellen, auto’s, lego, zelfs kinderfietsen”, aldus Van Overtvelt.

De medewerkers van MFC De Hagewinde, een centrum in Lokeren dat ondersteuning biedt aan ruim 270 kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, autisme en/of een mentale beperking, waren verrast door de enorme solidariteit. “’Al het speelgoed en knuffels komen zeker heel goed terecht bij de specifieke leefgroepen” zegt Maxim De Beule van Hagewinde.

“Het was de eerste keer dat Plus Home Services Lokeren iets had georganiseerd om een goed doel te steunen. We kunnen terugblikken op een wel heel geslaagde actie en zullen in de toekomst zeker nog bepaalde goede doelen steunen”, besluit Nathalie Gorgon, klantenbeheerder bij Plus Home Services.