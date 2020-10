Dienst Sport en Jeugd lanceert spelletjes in kader van Week van het Bos: berenzoektocht in Everslaarsbos en opdrachten in Bospark Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2020

13u30 0 Lokeren In het bos spelen, dat is nog leuker met anderen erbij. Daarom stak de dienst Sport & Jeugd van Stad Lokeren twee kant-en-klare spellen in elkaar, ideaal voor een activiteit met je jeugdbeweging, een verjaardagsfeestje of een familie-uitstap.

De opdrachten zijn geschikt voor een brede doelgroep: kinderen van 6 tot 9 jaar en jongeren van 10 tot 12 jaar. Het eerste spel is de berenzoektocht in Everslaarsbos. Het is de bedoeling dat je op een tocht doorheen het bos verschillende opdrachten voltooit. Bij het voltooien van elke opdracht krijg je een letter. Uiteindelijk is het de bedoeling om op zoek te gaan naar het geheime woord. De zoektocht wordt georganiseerd in samenwerking met buurtbewoonster Katinka. Ze werkte tijdens de afgelopen lockdownperiode deze spannende zoektocht uit om ervoor te zorgen dat ouders samen met hun kinderen toch op een leuke en zinvolle manier hun vrije tijd konden besteden.

Starten doe je aan één van deze twee ingangen: hoek Spieveldstraat & Bokslaarstraat of de ingang halverwege Everslaarstraat ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouw van Troost Kapel.

Opdrachten in Bospark

Het tweede bosspel speelt zich af in het Bospark. Doorheen het bos zijn er allerlei opdrachten te vinden. Zoek de juiste plaatsen, lees de beschrijving en voltooi de opdracht zo goed mogelijk. Zo kroon je jezelf tot koning of koningin van het bos. Bepaal met alle spelers een scoresysteem. Zo kan je na het voltooien van alle opdrachten de winnaar(s) aanduiden. Op onderstaand kaartje zijn er opdracht beschikbaar. Welke dat zijn, kan je terugvinden in de spelfiche.

Praktisch: Haal de spelfiche gratis op bij Infopunt Toerisme, Markt 2 of download via lokeren.be/bosspel.