Dief hangt zak over detector maar raakt niet binnen Kristof Pieters

12 november 2019

18u15 0

In een woning in de Rechtstraat in Lokeren werd maandag geprobeerd om in te breken. De dader hing een zak over de detector van het alarm maar behalve de braakschade was er geen verder nadeel. De inbraakpoging werd rond 20 uur ’s avonds vastgesteld.