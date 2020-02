Dief betrapt bij inbraak in Patershof Kristof Pieters

09 februari 2020

20u09 0 Lokeren Een dief heeft proberen inbreken in een appartement in het Patershof in Lokeren. De dader werd door de bewoner betrapt en kon vluchten via een plat dak.

Er was ook nog een inbraakpoging in de Pieter De Smetstraat en in de Groenstraat. Tot slot kreeg ook een woning in de Spoorweglaan ongewenst bezoek. Er werd een raam ingeslagen. De slaapkamers werden doorzocht maar op het eerste gezicht werd er niks gestolen.