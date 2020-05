Dertig maanden cel voor gokverslaafde die tal van krantenwinkels oplichtte Nele Dooms

26 mei 2020

16u59 0 Lokeren/Dendermonde/Lebbeke/Ninove/Aalst/Hamme Erturul G. (39) uit Lokeren is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden omdat hij tal van krantenwinkels en gokkantoren oplichtte. De man kon vier jaar lang over heel Vlaanderen zijn gangen gaan. Goed voor een onbetaalde inzet van bijna 200.000 euro.

G. gebruikte steevast dezelfde werkwijze om uitbaters van krantenwinkels of gokkantoren op te lichten. Hij stapte er binnen, liet geld inzetten op een sportwedstrijd en beloofde de som meteen te komen betalen. Eens de weddenschap van start, maakte G. zich echter telkens snel uit de voeten. Bleek zijn gok de juiste geweest te zijn, kwam hij zijn inzet alsnog betalen en de winst opstrijken. Had hij een verkeerde gok geplaatst, zag de uitbater hem niet terug.

In totaal lichtte de gokverslaafde Turk zo 85 krantenwinkels en gokkantoren over heel Vlaanderen op. Hij sloeg toe in onder andere Hamme, Sint-Niklaas, Beveren Lokeren en Temse, maar ook in Dendermonde, Ninove, Lebbeke en Aalst. Dat gebeurde tussen 2014 en 2018. In totaal ging het om liefst 189.000 euro aan onbetaalde inzet voor weddenschappen.

De gevangenisstraf van dertig maanden, kreeg G. van de rechtbank met uitstel. Hij kreeg daarbij wel voorwaarden opgelegd. Hij moet zich laten behandelen voor zijn drugs- en gokverslaving. Dertien andere beklaagden die samen met G. terecht stonden omdat ze hem vervoerden van de ene krantenwinkel naar het andere gokkantoor, werden veroordeeld tot werkstraffen en gevangenisstraffen van een jaar.