Derde editie van familiesneukeltocht door Lokeren Kristof Pieters

05 juli 2019

10u46 0 Lokeren Op zondag 7 juli organiseert CD&V-Lokeren haar derde familiesneukeltocht.

De rit start op het bedrijf van Tim Van Bastelaere in de Spieveldstraat 31 te Lokeren (E17/3). De fietstocht loopt over 15 km en gaat langs een viertal tussenstops terug naar het vertrekpunt. De rit is kindvriendelijk en overal kan er iets gegeten en gedronken worden. Starten kan tussen 13.30 en 14.30 uur. De kostprijs bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. Een deelnamekaart is te verkrijgen bij één van de bestuursleden of via isabelle.vandevelde@skynet.be