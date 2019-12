Delegatie Sportingfans rond de tafel met clubleiding en trainer Yannick De Spiegeleir

11 december 2019

17u27 0 Lokeren In het Daknamstadion ging een delegatie supporters van Sporting Lokeren dinsdagavond in dialoog met voorzitter Louis de Vries, trainer Stijn Vreven en andere leden van de clubleiding. De fans drukten hun bezorgdheid uit over de sportieve gang van zaken. Degradatie naar amateurvoetbal dreigt voor de Wase voetbalclub.

Zowel supportersfederatie Front282, sfeergroepering Authentics als #wijzijnlokeren waren vertegenwoordigd op het overleg tussen de fans en het bestuur en de trainer. “Het is al een positieve zaak op zich dat de club in dialoog gaat met de supporters. Hoe moeilijk de situatie ook is, we moeten met zijn allen aan hetzelfde zeel blijven trekken”, zegt Lieven Hérie namens #wijzijnlokeren.

“Zelf was ik dinsdagavond niet aanwezig, maar via onze mensen die wel op het appel waren, heb ik vernomen dat het om een constructief gesprek ging. Het nieuwe clubbestuur heeft bij haar start een puinhoop aangetroffen, jammer genoeg blijven de positieve resultaten momenteel achterwege. Bouwen kost tijd, maar de klok tikt.”

Hérie hoopt dat de terugkeer van clubicoon en kapitein Killian Overmeire voor een ommekeer kan zorgen. “Om Killian te parafraseren. Ik blijf er in geloven dat Sporting als een feniks uit zijn as kan herrijzen. Hopelijk herpakken de spelers zich snel.”

De sportieve malaise baart de fans momenteel meer zorgen dan de berichten over de onbetaalde facturen van leveranciers die vandaag in onze krant verschenen. “Er is verzekerd dat die facturen vereffend zullen worden. In tijden dat het slecht gaat, komen dergelijke berichten naar boven. Het is nu belangrijk dat we sportief het tij kunnen keren, de rest volgt wel.”