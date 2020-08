Deelnemers Tour de la Brosse fietsen 550 kilometer naar Franse Bed and Breakfast van Lokeraars Yannick De Spiegeleir

26 augustus 2020

14u13 2 Doorslaar Aan café ’t Kapelleken in Doorslaar werd woensdagochtend het startsein gegeven van de eerste ‘Tour de la Brosse’: een vierdaagse fietstocht van Lokeren naar het Franse Varennes Vauzelles.

Het gaat om een initiatief van Marie Jeanne Roels en Hans Geense die samen Chambres d’hôtes ‘Chateau de la Brosse’ uitbaten in het Franse Varennes Vauzelles. “Op vier dagen tijd zullen 11 fietsers 550 kilometer afleggen”, vertelt Marie Jeanne, die één van de zes begeleiders van de fietstocht is. “Onderweg passeren we ook langs de Champagnestreek waar we van een lekkere menu zullen kunnen genieten. Normaal zouden we al in april vertrokken zijn, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. We bedanken de vele lokale sponsors die onze tocht ondersteunen.” Ook schepen Claudine De Waele (Open Vld) was van de partij om de Tour de la Brosse een hart onder de riem te steken. Ze schonk Marie Jeanne en Hans het boek over de Durme van André Verstraeten. “Zo kunnen ze in Frankrijk ook een beetje promotie maken voor het toerisme in onze streek”, aldus de schepen.