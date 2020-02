Deelnemers Techniekacademie ontvangen diploma Yannick De Spiegeleir

25 februari 2020

17u59 0 Lokeren Op het stadhuis kregen de deelnemers van de Techniekacademie onlangs hun diploma overhandigd.

In november ging de vijfde ‘Techniekacademie’ van start in Lokeren. In tien sessies kond jongeren van het zesde leerjaar kennis maken met techniek en wetenschap. De sessie gingen door in GO! Atheneum, GO! Technisch Atheneum, VLOT! Campus CREO en VLOT! Campus Sint-Teresia. Zo konden de jongeren niet enkel kennis maken met de verschillende facetten van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) maar ook met de verschillende Lokerse secundaire scholen.

“Zelf hun droomhuis tekenen op de computer, een electrospel maken, robots van Lego programmeren, een houten stoel maken, een chemielabo … Kinderen hebben een nieuwe wereld van techniek en wetenschap leren kennen”, klinkt het.