Deel van Slagveldstraat wordt schoolstraat: “Veiligere schoolomgeving voor leerlingen Boskesschool” Yannick De Spiegeleir

30 augustus 2020

10u39 3 Lokeren Ook op de Boskesschool in de Slagveldstraat wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuw schooljaar. Zo’n 200 kinderen worden er dinsdag verwacht. Nieuw is dat de Slagveldstraat, met name het stuk tussen de Beukenlaan en de Jasmijnstraat, een heuse ‘schoolstraat’ is geworden.

“Dat betekent dat de straat bij de start en het einde van de schooldag even niet toegankelijk is voor het gemotoriseerd verkeer. De straat zal dus heel concreet met een nadarhek afgesloten zijn van 8 tot 8.25 uur ’s morgens en van 15.25 tot 15.45 uur in de namiddag. Je kan dan, komende vanuit de Beukenlaan, niet naar links afdraaien richting schoolpoort. Op woensdagmiddag gaat het stuk straat even toe tussen 11.50 en 12.15 uur”, aldus Jan Cools, drijvende kracht achter de schoolstraat.

Hij kreeg de steun voor zijn voorstel van directeur Tineke Vanherck en van de ouderraad en stapte er mee naar de stad. Die keurde het goed, zoals het eerder ook al haar toestemming gaf voor een schoolstraat in de Dwarsstraat. “Het zal veel meer rust brengen aan de poorten van onze school. De verkeersveiligheid voor onze kleuters en leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar zal zonder twijfel verbeteren, wat hopelijk ook leidt tot meer kinderen die met de fiets naar school komen. Maar ongetwijfeld gaat dit ook de luchtkwaliteit ten goede komen”, volgens de directeur. Zij zal met haar team en bereidwillige ouders zorgen dat het nadarhek dagelijks klaargezet en terug weggenomen wordt.