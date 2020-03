De Vuyst veilt werken van Panamarenko en Ensor Yannick De Spiegeleir

06 maart 2020

12u44 0 Lokeren Veilinghuis De Vuyst houdt op zaterdag 7 maart om 14 en om 20 uur een veiling van hedendaagse, moderne en oude meesters.

Er gaan onder meer zeven belangrijke werken van Panamerenko, de bekende Antwerpse kunstenaar die vorig jaar overleed, onder de hamer.

“Opvallend zijn de onderdelen van twee van zijn iconische projecten: ‘Magnetische velden’ (1979, lot 450) kadert in het totaalproject ‘Reis naar de sterren’. ‘Pastille Motor n°5' (1987, lot 509) kwam tot stand in zijn onderzoek naar het aandrijfmechanisme van de ‘rugzakvliegtuigjes’ die Panamarenko vanaf het einde van de jaren 1980 op de Furkapas ontwikkelde. De objecten zijn in elkaar geknutseld met primitieve materialen, maar hun uitvoering is wel degelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek”, klinkt het bij De Vuyst.

Ook het werk van vermaarde kunstenaars als Christo, Karel Appel, Emile Claus, James Ensor en Léon Spilliaert wordt aangeboden op de veiling.