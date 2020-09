De Vuyst veilt topwerken van Ensor en Spilliaert Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

16u38 0 Lokeren In de Kerkstraat organiseert Veiling De Vuyst op zaterdag 26 september een veiling achter gesloten deuren.

Deelnemen kan via schriftelijke of telefonische biedingen, of online via het live biedplatform op de website: www.de-vuyst.com. Het aanbod Oude Meesters omvat onder meer een bijzonder mythologisch werk in olieverf op koper dat toegeschreven wordt aan David I Teniers (1582-1649). Daarnaast is er onder meer een ‘Ruiterijgevecht’ van Johan Van Huchtenburg (1647-1733) en een ‘Winters stadsgezicht” van Willem Koekkoek (1839-1895).

Ook het oeuvre van James Ensor maakt deel uit van het aanbod. Als kind woonde Ensor in Oostende op enkele passen van de Noordzee. Hij was dus al snel vertrouwd met de grijze watermassa en haar verschillende verschijningsvormen. ‘Staketsel met stoomboot (Oostende)’ (1884) is een vroeg schilderij. Ook van andere bekende namen als Panamerenko of Spilliaert gaan er werken onder de hamer.

Wegens de maatregelen omtrent Covid-19, zullen de kijkdagen van 16 tot 23 september enkel toegankelijk zijn mits reservatie. Reserveren kan via de website: www.de-vuyst.com.