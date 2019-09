De Trotinetten organiseren mountainbike toertocht in Doorslaar Yannick De Spiegeleir

11 september 2019

20u08 3 Lokeren Op zondag 15 september vindt een nieuwe editie plaats van de Toertocht van Mountainbikeclub De Trotinetten.

“Onze organisatie staat open voor jong en oud, getraind en ongetraind", zegt Christophe Anthuenis van De Trotinetten. De deelnameprijs bedraagt 4 euro zonder verzekering en 5 euro met verzekering. Starten kan van 8 tot 10.30 uur aan de startplaats: de kantine van SK Lokeren Doorslaar aan Schraagveld. “Het gehele parcours is aangeduid met pijlen en er is voldoende parking voorzien.” De mogelijke afstanden zijn 33, 55 en 64 kilometer. Er is 1 bevoorrading voor de 33 en 55km. Er zijn 2 bevoorradingen voor de 64km. De bevoorradingen zullen in buffetvorm gepresenteerd worden met zelfgebakken rijsttaart, vla en verder ook alle soorten koekjes, cake, bananen appelsienen, sportdrank en water. Er is een gratis bewaakte fietsparking voorzien in de tuin van de pastorij. Een mountainbike huren is mogelijk via het nummer 0484/69.04.68 bij Mobibikes.

Meer info op de evenementenpagina op Facebook.