De paalwoning van Wouter en Kathleen: “Zalig uitzicht over de velden”

Lokeren

Niet elke landgenoot heeft een baksteen in zijn maag. Wouter De Geest (38) en Kathleen Ongena (37) bouwden hun eigen huis van hout en stro. De schommel en glijbanen op hun verhoogde terras vormen een speelparadijs voor hun dochters Elise (10) en Annelore (5). “Zelfs op warme dagen blijft het door de strobalen binnen aangenaam fris.” Meer verhalen over bewoners van markante huizen vind je in ons dossier ‘Wie woont daar?’