De Moazoart bedeelt maaltijden sociaal restaurant voor sluiting door coronavirus Yannick De Spiegeleir

13 maart 2020

20u11 0 Lokeren Op vrijdag kunnen de bezoekers van ontmoetingshuis De Moazoart wekelijks aanschuiven voor een maaltijd die bereid wordt door De Hagewinde. “Door het coronavirus moeten we de deuren sluiten, maar voor deze laatste maaltijd besloten we deze te verdelen”, zeggen Jan Cools en Kozeta Kullolli van De Moazoart.

In totaal haalden 30 mensen een vispannetje met prei en puree op. “Ook voor volgende week hadden we al dertig inschrijvingen, maar die hebben we geannuleerd”, klinkt het. Na vandaag sluit de Moazoart de deuren door de maatregelen rond het coronavirus. “Mensen met individuele vragen kunnen wel nog bij ons terecht, maar we organiseren geen groepsactiviteiten meer tot de overheid opnieuw het licht op groen zet.”