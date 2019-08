De laatsten der bierdragers: “Mensen kennen dat niet meer, soms leggen ze lege flesjes in onze bakken” Jeroen Desmecht en Yannick De Spiegeleir

04 augustus 2019

13u08 14 Lokeren 14.000 toeschouwers én toch een pintje bestellen vanop de eerste rij: het klinkt als gezwam, maar op de Lokerse Feesten kan het nog. Bjorn Haegeman startte in ’94 als bierdrager op het stadsfestival. Ook vandaag is hij nog steeds (deels) van de partij. “Vroeger kregen we een procentje op de pinten die we verkochten. Nu dat niet meer mag, zijn veel mensen afgehaakt.”

6 Augustus, 1994: na een uitputtend hete maand juli, startten de Lokerse Feesten voor het eerst in de geschiedenis op de Grote Kaai. Axelle Red, The Choice (Nu K’s Choice, red.) én Noordkaap sierden de line-up, huidig stadsbelleman Bjorn Haegeman, toen nog een tiener, trok voor het eerst zijn schort aan. “Ik had juist mijn vierde middelbaar afgewerkt én zocht een vakantiejob. De pa van een goede vriend was toen verantwoordelijke van toog 4. Zo ben ik er hier terechtgekomen”, lacht Bjorn.

1.000 euro in 10 dagen

In de hoogjaren van het ‘bierdragen’, telden zowat alle togen zes tot acht obers. “Toen je nog met cash geld kon betalen, kregen de kelners tien procent op wat ze verkochten. Later volgden de jetons én uiteindelijk zijn de bonnetjes ingevoerd”, gaat Bjorn verder. “Die kon je aan het secretariaat inwisselen voor centen. De laatste jaren van dat systeem kon je als jobstudent al snel 1.000 euro verdienen in tien dagen.”

Gedaan met uitbetalen

Dat vrijwilligers bonnetjes konden inwisselen voor cash geld, was niet naar de zin van de fiscus. “Het fijne weet ik er niet van, maar in 2013 werd het systeem afgeschaft”, zegt Bjorn. “Hierdoor haakten veel jobstudenten af. Vandaag hebben we aan toog 4 nog zo’n drietal garçons. We zijn zo goed als de enigen, omdat we zo dicht bij het podium staan. Ik denk dat ook toog 5 nog enkele garçons heeft, maar dat zal het zijn.”

En leuke anekdotes? Ook daar is Bjorn na 25 jaar dienst meer dan rijk aan. “Kietelen, da’s zowat de traditionele mop. Er is ook een koppel dat elk jaar vraagt of er fristi is, maar dat serveren we dus niet (lacht). Als je door het publiek gaat én het is echt druk, voel je constant vingers op je schouders tikken. Dan is het echt doorwerken. Door de groei van het festival hebben mensen bovendien niet altijd door dat we drank serveren. Ze kennen dat concept niet én leggen al eens een leeg flesje in onze bak. Niet altijd het beste idee als die gevuld is met bier.”

Ook na zijn studies bleef Bjorn ‘bierdragen’. Ondertussen werkt hij al een tijdlang voltijds als leerkracht godsdienst in Sint-Carolus in Sint-Niklaas. “Ik wissel af: soms sta ik achter de toog, soms dien ik op. Dat contact met de mensen vind ik super. Elk jaar opnieuw duiken dezelfde gezichten op. Je staat ook middenin de ambiance. Dat geeft echt een ongelofelijke kick.”