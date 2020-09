De Hagewinde stelt nieuwe, gesloten afdeling voor: “Hier kunnen we jongeren met complexe trauma’s optimaal begeleiden” Joris Vergauwen

10 september 2020

15u17 0 Lokeren De nieuwe afdeling Kadanz van Multifunctioneel Centrum De Hagewinde in Lokeren gaat volgende week open. Daar kunnen twaalf jongeren terecht met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Het gaat om een zogezegde ‘prikkelarme’, gesloten afdeling om jongeren er in alle rust te kunnen begeleiden. Het is de eerste nieuwbouw in Vlaanderen die specifiek voor deze doelgroep is opgetrokken.

Een nieuwe prikkelarme afdeling is in de Vlaamse jeugdzorg een actueel thema. In heel wat psychiatrische centra en gesloten instellingen wordt de opvang van deze jongeren afgebouwd omdat er geen kwalitatieve begeleiding mogelijk is. Nochtans wordt de groep jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen groter. Het gaat om jongeren tussen 15 en 25 jaar die vaak uit turbulente gezinssituaties komen en nood hebben aan intensieve begeleiding. “Deze jongeren hebben een complex trauma, een zware rugzak, dat zich uit in gedragsproblemen. Zij hebben nood aan veiligheid en moeten opgevangen worden in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels. Anders dreigen ze weg te lopen of zichzelf en anderen in gevaar te brengen. In plaats van hen in onze klassieke instelling te behandelen, is het beter om hen hier in deze nieuwe prikkelarme afdeling op te vangen”, leggen algemeen directeur Bart Vanacker en pedagogisch directeur Marleen Laureys van De Hagewinde uit.

Kadanz heet die nieuwe afdeling van De Hagewinde. Het is een afgeschermd en gesloten gebouw dat vanop de campus ook niet zichtbaar is. De Hagewinde is de eerste in Vlaanderen die uitpakt met een nieuwbouw voor zulke probleemjongeren. Zulke voorzieningen zijn er niet in de regio Waas en Dender en in Oost-Vlaanderen kunnen deze jongeren alleen nog terecht in Lievegem. Vanaf dinsdag gaat de afdeling in Lokeren open. Er zijn twaalf studio’s voor jongeren: acht voor langdurige trajecten en vier voor meer flexibele noden.

Veiligheid

“Het gebouw laat toe om individueel te werken. Jongeren hebben hun eigen leefruimte met een afgesloten terras. Hun eigen studio is de kern van de werking. Van daaruit kunnen we voorzichtig verdere stappen zetten. Er wordt uiteraard ingezet op veiligheid, met camera’s en spraak- en luisterverbinding op de kamers. We willen de jongeren zoveel mogelijk autonomie geven, maar hebben ook de mogelijkheden om vanop afstand alles te overrulen. We kunnen bijvoorbeeld het water van de douche afzetten of meteen de slaapkamer in veiligheidsmodus schakelen als er een crisissituatie is. Dit is een moderne, beveiligde zorgomgeving, waar we in optimale omstandigheden jongeren kunnen opvangen. Wij zien die gasten graag, maar het zijn wel jongeren in nood die moeten geholpenworden.”

De buren die aan het domein van De Hagewinde wonen, zijn van bij het begin betrokken geweest. Vrijdagmiddag krijgen zij nog de mogelijkheid om het nieuwe gebouw te bezichtigen, na de officiële opening. Vanaf dinsdag neemt de eerste groep jongeren er dan zijn intrek.