De Hagewinde plant 16 moeraseiken aan in Poststraat: “Natuurlijk zonnescherm voor onze jongeren” Yannick De Spiegeleir

18 december 2019

12u22 0 Lokeren Op het domein van MFC De Hagewinde worden langs de Poststraat deze week 16 moeraseiken aangeplant. “De kinderen van de Hagewinde, die aan de straatkant hun kamer hebben, zullen van dit stukje natuur kunnen genieten en in de zomer de zon en de warmte op een natuurlijke manier kunnen filteren”, zegt Bert Vanacker, algemeen directeur van De Hagewinde.

Het straatbeeld van de Poststraat krijgt deze week een ware gelaatsverandering. Er wordt immers een lange rij van 16 hoge eiken geplant, van 7 à 8 meter hoog, over de hele lengte van het stuk domein van De Hagewinde aan de Poststraat. De bomen hebben al een leeftijd bereikt van 12 à 15 jaar.

“Met deze ecologische maatregel willen wij ons duit in het zakje doen voor een klimaatvriendelijke leefomgeving”, zegt Vanacker. De bomen in de Poststraat zullen de buurt kleur geven: frisgroen in de lente, volgroen in de zomer en opvallend rood in de herfst.

“De kinderen van de Hagewinde, die aan de straatkant hun kamer hebben, zullen van dit stukje natuur kunnen genieten en in de zomer de zon en de warmte op een natuurlijke manier kunnen filteren. Er zal een fris en gezond gevoel gecreëerd worden waarbij de bewoners van de Poststraat en de kinderen van de Hagewinde meer privacy zullen ervaren”, aldus de algemeen directeur.

Op het centrale grasplein worden in een latere fase nog eens 9 bomen aangeplant. “Ook deze zullen voor privacy en groen zorgen voor de Hagewinders en voor de te verwachten buren van de Haagbeuksite”, zegt Vanacker.

De Hagewinde voert momenteel ook nog een discussie met Willemen, de projectontwikkelaar van het nabijgelegen woonproject de Haagbeuk. Een kwestie die eerder ook al werd aangekaart door gemeenteraadslid Alain Debbaut (Groen). “Door de aanleg van een ondergrondse parking is het grondwater maanden gevoelig verlaagd en zijn twee monumentale beuken op ons domein gesneuveld. Wij rekenen erop dat Willemen de schade, die oploopt in de tienduizenden euro’s, zal vergoeden. Wij hebben ook een boomexpert ingeschakeld voor deze kwestie”, aldus Vanacker.