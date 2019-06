Dansschool D.I.O.P. viert tiende verjaardag met fluofuif Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

17u05 5 Lokeren Om haar tienjarig bestaan te vieren, organiseert dansschool D.I.O.P op zaterdag 29 juni de fuif ‘Dit is onze party’ in de stedelijke fuifzaal van het sport- en jeugdcomplex in de Sportlaan.

Net als bij de lessen, is er een aanbod voor alle leeftijden. In de namiddag kunnen de kinderen genieten van hun favoriete muziek en een lekker drankje en hapje op de kinderfuif. Daarna volgt een toffe tienerfuif in de vroege avond. Vanaf 22 uur is het de beurt aan de wat oudere jeugd en volwassenen om zich uit te leven tot in de vroege uurtjes. Als thema koos D.I.O.P. voor een fluoparty. Wie gekleed komt in fluo, maakt kans op gratis drankjes.

Je kan bandjes in voorverkoop aankopen aan 2 euro op volgende locaties: frituur ‘t Hoeksken en Cultuurcafé te Lokeren en schoonheidssalon Mooii te Lochristi. Wie later nog beslist om te komen, betaalt 5 euro aan de kassa. Voor de fuif mikt D.I.O.P. op een breed publiek: niet enkel de leden, maar ook hun partners en buitenstaanders zijn welkom. Voor meer info kan een kijkje nemen op de Facebookpagina van Dansschool D.I.O.P. of een mail sturen naar dansschooldiop@hotmail.com.