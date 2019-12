Dansschool D.I.O.P organiseert openlessenweek Yannick De Spiegeleir

26 december 2019

15u26 2 Lokeren Op verschillende locaties in het Waasland kan je vanaf maandag 6 tot en met zondag 12 januari een kijkje nemen tijdens de openlessenweek van dansschool D.I.O.P.

D.I.O.P is actief in Lokeren, Waasmunster, Zele en Lochristi. De wekelijkse uurrooster is terug te vinden op www.dansschooldiop.be. D.I.O.P geeft les aan klein en groot, van kleuters tot en met volwassenen Enkel de lessen van de wedstrijdgroepen en de bijhorende technieklessen kan je niet uitproberen.