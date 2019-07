Dansschool D.I.O.P breidt werking uit naar Zele en Waasmunster: “Inschrijvingen lopen als een trein” Yannick De Spiegeleir

14 juli 2019

12u58 0 Lokeren Inwoners van Zele en Waasmunster die zich meester willen maken van een dansstijl kunnen binnenkort in hun eigen gemeente terecht bij dansschool ‘Dance is our Passion’ (D.I.O.P.). Zowel in de Zeelse basisschool De Zonnewijzer als de Waasmunsterse gemeentelijke basisschool De Wonderboom starten de lessen in september.

Dansschool D.I.O.P. werd tien jaar geleden opgericht en heeft al een succesvolle werking in Lokeren en Lochristi. Het voorbije seizoen kaapten leden nog 6 podiumplaatsen weg op het Europees Kampioenschap dansen en ook deze zomer biedt de school een aanbod van zomerdans- en musicalkampen aan. Door het succes was de dansschool al een tijdje op zoek naar nieuwe locaties. “We tellen momenteel 400 leden, waarvan zeker de helft van buiten Lokeren komt. Er was veel vraag in Waasmunster en Zele om daar een plaatselijke werking op te starten”, zegt Bjorn De Vilder van D.I.O.P.. “Bovendien zitten we in Lokeren verspreid op drie locaties en bereiken we daar stilaan de maximale capaciteit. Momenteel hebben we al 250 ingeschreven leden voor het nieuwe seizoen. Wat erg veel is op dit moment van het jaar. De inschrijvingen lopen als een trein.”

Voor haar uitvalsbasissen in de buurgemeenten gaat D.I.O.P een samenwerking aan met basisschool De Zonnewijzer in Zele en de gemeente Waasmunster die de accommodatie van de gemeentelijke basisschool De Wonderboom ter beschikking stelt. “In beide scholen kunnen we gebruikmaken van de aanwezige sportinfrastructuur”, weet De Vilder.

In de nieuwe afdelingen van D.I.O.P kunnen zowel kleuters, kinderen van de lagere school, jongeren als volwassenen terecht. “Met onze eerste lessenreeksen bieden we eerst een mix aan van verschillende dansstijlen. Later zullen er gespecialiseerde lessen volgen.” Wie eens van het aanbod wil proeven kan begin september in Zele en Waasmunster ook terecht voor gratis proeflessen. Terwijl de kinderen en jongeren dansen, kunnen ouders terecht bij de medewerkers met al hun vragen over de werking en inschrijvingen van de dansschool.

Naast de uitbreiding van de werking naar andere gemeenten pakt D.I.O.P voor het komende jaar ook uit met een vernieuwing van de opleiding musical in Lokeren. “Tot voor kort boden we enkel dans aan, maar daar komen nu ook muziek en toneel bij zodat we zelf een complete musicalproductie in elkaar kunnen boksen", schetst De Vilder. Hij heeft zelf heel wat ervaring op dat vlak. Zo gaf De Vilder al workshops op de dansdagen van Danssport Vlaanderen en figureerde hij onder meer in shows van Studio 100 en musicals als 40-45 en Kiss me Kate.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.dansschooldiop.be.