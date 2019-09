Daknamse Bosrun pakt uit met ‘Trailrun’ Yannick De Spiegeleir

10 september 2019

12u08 0 Lokeren Na een noodgedwongen sabbatjaar omwille van wegenwerken organiseert Vzw Behoud de Daknamse Bossen op zondag 22 september de vierde editie van haar ‘Bosrun’. Nieuw dit jaar is de Trailrun van 16 of 24 kilometer.

De Bosrun is een initiatief om de Daknamse Bossen bekender te maken bij het grote publiek. “Ons doel is simpel: de mensen laten zien dat de Daknamse bossen waardevol zijn, iets waarvan we moeten genieten, iets wat we moeten koesteren”, klinkt het.

Voor de kleinsten is er een kidsrun met verschillende afstanden. Voor de genieters, doorzetters, atleten of ervaren rotten is er keuze uit een Bosrunparcours van 4 of 8 km kilometer of een Trailrun van 16 of 24 km. Toeschouwers en deelnemers kunnen ter plaatse rustig iets drinken en/of eten.

Het startschot wordt gegeven op de KlimOp school (ingang langs de Karrestraat) om 9 uur.

Meer info en inschrijven op behouddaknamsebossen.be.