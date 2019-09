Daknamse Bosrun introduceert Trailrun: “Ideale voorbereiding op marathon” Yannick De Spiegeleir

22 september 2019

11u12 0 Lokeren Honderden lopers verkennen zondagochtend de Daknamse Bossen met een deelname aan de Daknamse Bosrun: een co-organisatie van vzw Behoud de Daknamse Bossen en atletiekvereniging AVLO.

Nieuw dit jaar is de Trailrun: over een parcours van 16 of 24 kilometer ontdekken de deelnemers het mooie Daknam al lopend. Om de Trailrun mogelijk te maken sloeg vzw Behoud de Daknamse Bossen voor de eerste keer de handen in elkaar met de Lokerse atletiekvereniging AVLO voor de organisatie.

15 deelnemers van de eerste ‘Start to marathon’-reeks van AVLO gebruikten de nieuwe Trailrun als voorbereiding op hun einddoel: de marathon van Eindhoven die over drie weken plaatsvindt. “Het aantal mensen dat zich voorbereid om een marathon te lopen, groeit de laatste jaren sterk. Met ‘Start to marathon’ willen we de juiste begeleiding bieden. Zo verleent Dirk De Maesschalck, de trainer van Tom Van Hooste, ook zijn medewerking aan het project”, zegt AVLO-voorzitter Patrick Van Waes.

Katia Moreno is één van de enthousiaste deelnemers van ‘Start to marathon’. “Ik loop al jaren en het was al lang een ambitie om een marathon te lopen, maar het kwam er nooit van. Toen ik over het initiatief van ‘Start to Marathon’ las, ben ik meteen op de kar gesprongen. Ik heb al heel wat nuttige tips gekregen, zowel op vlak van training als voeding. Zo weet ik nu dat ‘gels’ je prestatie kunnen verbeteren en we ondergingen ook een lactaattest om onze conditie op te volgen.” Ook Pieter Marius bereidt zich via AVLO voor op de marathon van Eindhoven. “Het zal niet mijn eerste marathon zijn, maar ik hoop door de begeleiding een betere tijd neer te zetten.”