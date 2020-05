Daknam neemt afscheid van slager van de Pontweg Hugo Anthuenis (70) Yannick De Spiegeleir

06 mei 2020

14u16 1 Lokeren In een rouwbrief laat de familie Anthuenis – Vercauteren via sociale media weten dat slager Hugo Anthuenis na een lange strijd is heengegaan. De oud-voorzitter van het sportcomité van Daknam hield samen met zijn vrouw Betsy jarenlang een slagerij open aan de Pontweg.

“Al onze klanten bestelde je met de glimlach. Praten over de voetbal en zeveren over de koers, over God en klein peerken. We hebben wat afgelachen in de winkel”, blikt Betsy terug op de mooie tijd met haar man.

Ook zoon Wim en dochter Els zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen. “Ne goeien biefstuk, een schelleke gekookte hesp en nen halve kilo gekapt dat in een roze-wit geblokt papierke werd gedraaid. Papa, mama en ons Rita, dat was mijn thuiskomen”, aldus Els.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op donderdag 7 mei in beperkte kring door de coronacrisis.