Daknam Live haalt Niels Destadsbader naar Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

02 maart 2020

23u33 0 Lokeren Het nieuwe evenement ‘Daknam Live’ kan op zaterdag 20 juni meteen uitpakken met een straffe line-up. Organisator Peter Laureys haalt Niels Destadsbader, de Romeo’s, Regi en de lokale helden van de Lokerse coverband Rooftook naar de parking van het Daknamstadion.

“Lokeren is heel wat gewend wat betreft het organiseren van een topfestival”, doelt Laureys op de Lokerse Feesten, waarin hij zelf ook actief is. “We doen er graag een eenmalig event bij op zaterdag 20 juni.”

Daknam Live start om 18 uur op zaterdag 20 juni. Tickets kosten 35 euro. Wie als VIP wil komen, inclusief een walking diner betaalt 75 euro. Kinderen die geboren zijn in 2015 of later mogen gratis binnen. Meer info via: Daknamlive@outlook.be of het Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/1730626074767.