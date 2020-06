Dak van woning vat vuur na blikseminslag Kristof Pieters

17 juni 2020

20u18 2 Lokeren Het onweer dat woensdag over de regio trok, heeft op sommige plaatsen lelijk huis gehouden. In Lokeren sloeg de bliksem in op een woning in de Groenstraat. Het dak vatte meteen vuur.

De bewoner was thuis op het moment van de blikseminslag. Hij hoorde een enorme knal waarna de elektriciteit uitviel. Toen hij op zolder poolshoogte ging nemen, hing de hele verdieping al vol rook. De man alarmeerde daarop meteen de hulpdiensten. Niet veel later sloegen er al enkele vlammen door het dak. De brandweer had het vuur gelukkig snel onder controle. De schade op de zolder- en bovenverdieping is wel aanzienlijk. De bewoner bleef ongedeerd maar was wel zwaar aangeslagen.

Het onweer zorgde op veel plaatsen ook voor wateroverlast. Hier en daar stonden straten korte tijd blank maar het water stroomde al even snel terug weg.