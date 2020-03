Dag van de Zorg in AZL uitgesteld omwille van coronavirus Yannick De Spiegeleir

05 maart 2020

11u28 0 Lokeren Met pijn in het hart laat Dag van de Zorg vzw weten dat de jaarlijkse Dag van de Zorg, die op 15 maart in het Algemeen Ziekenhuis Lokeren zou doorgaan, wordt uitgesteld.

Dat is woensdag beslist tijdens een overleg tussen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) met de zorgsector naar aanleiding van het coronavirus dat momenteel ook in België actief aanwezig is. Ouderen en zieken zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus en de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun mensen nodig om met de patiënten bezig te zijn.