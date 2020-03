D-Dream verlicht gevel AZL: “Voor de helden van onze samenleving” Yannick De Spiegeleir

22 maart 2020

20u58 15 Lokeren Onder de noemer LightTheSky bracht de licht- en geluidssector zondagavond een eerbetoon aan de zorgsector. Het Lokerse bedrijf D-Dream koos ervoor om de gevel van het AZ Lokeren te verlichten.

Nu de evenementensector lam ligt door het coronavirus hebben licht- en geluidsbedrijven het niet onder de markt. “Wij begonnen de eerste effecten vorige maand al te voelen, want we zijn ook vaak actief in het buitenland”, zegt Elke Scheirs, die samen met haar broer Bram D-Dream runt. “Met dit positief signaal willen we eerst en vooral een eerbetoon brengen aan de helden van onze samenleving tijdens deze crisis en anderzijds tonen dat we er nog steeds staan.”

De gevel van het AZ Lokeren werd prachtig verlicht met speciale effecten en begeleid met liedjes als ‘Always look on the bright side of life’ en ‘You’ll never walk alone’.

Voorlopig geen coronapatiënten in AZL

In het AZ Lokeren worden er tot nader order geen patiënten met het coronavirus verzorgd. “De stad heeft in samenwerking met de huisartsen en het AZL een triagecentrum ingericht”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “Patiënten met het coronavirus worden momenteel opgevangen in het AZ Nikolaas. Al maakt het AZ Lokeren ook afdelingen paraat als daar straks nood aan blijkt.”

