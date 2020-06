Cultuurcentrum Lokeren opnieuw beschikbaar voor vergaderingen en activiteiten zonder publiek: “Voorzichtige heropstart” Yannick De Spiegeleir

18 juni 2020

12u11 0 Lokeren Het Cultuurcentrum Lokeren opent terug de deuren voor verenigingen, adviesraden en al diegenen die activiteiten organiseren zonder publiek. Zaalhuur is dus opnieuw mogelijk in beperkte kring (max. 20 personen) en mits het naleven van coronamaatregelen. Enkele vergaderzalen blijven voorlopig wel op slot.

De afgelopen coronamaanden zaten de medewerkers van het Cultuurcentrum niet stil achter hun gesloten deuren. Integendeel, de nieuwste veiligheidsmaatregelen werden zorgvuldig afgewacht en vervolgens uitgevoerd. Dat maakt dat heel wat geplande activiteiten herpland moesten worden, of helaas ook geannuleerd. Toen duidelijker werd dat het huidige cultuurseizoen niets meer zou worden, werden de handen uit de mouwen gestoken om de infrastructuur van het Cultuurcentrum aan te pakken. En met succes!

Dankzij de versoepelingen in de verspreiding tegen het coronavirus, werd er stilaan aan een wederopstart van het culturele leven binnen de stad gedacht. Zo opent op 4 juli de openluchttentoonstelling “BLIND SPOT” van Henk Delabie in Park Ter Beuken voor het grote publiek (op veilige afstand uiteraard).

Ook het programma van het Cultuurcentrum voor het komende cultuurseizoen wordt volgende week verspreid, met alle info die er momenteel is. ‘We beseffen dat er mogelijks activiteiten gepland staan die nog zullen wijzigen, maar als we mogen vooruitkijken, doen we dat ook graag’, aldus schepen van Cultuur Marina Van Hoorick.

Vanaf 29 augustus start de ticketverkoop voor het komende seizoen. ‘Het Cultuurcentrum breekt dat weekend ook uit voor een heus filmfestival op haar parking, genaamd “Buiten Beeld”. Meer info hierover wordt meegegeven via de stadsinfokanalen’, tipt directeur van het Cultuurcentrum An Verstraeten ons nog graag.

Hou zeker de Facebookpagina en website ccl.lokeren.be in de gaten voor de meest recente informatie.

De balie van het Cultuurcentrum gaat opnieuw open. Dit op dinsdag- en donderdagvoormiddag, telkens van 9 tot 12 uur.

Tijdens de kantooruren (voor het CC is dat van dinsdag tot en met vrijdag) blijven we uiteraard beschikbaar telefonisch en per mail.