Culinair genieten in tuin van Huis Thuysbaert: Bistro Vienna en RVVino openen samen ‘Secret Garden’ tijdens Lokerse Feestweek Yannick De Spiegeleir

09 maart 2020

14u23 14 Lokeren Een pop-uprestaurant in de mooiste parktuin van de Lokerse binnenstad waar je kan genieten van een vijfgangenmenu met aangepaste wijnen. Dat is wat Bistro Vienna en RVVino je deze zomer tien dagen lang voorschotelen tijdens de Lokerse Feestweek van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus.

Chef Bernard Van Den Driessche en gastvrouw Connie Eeckman van Bistro Vienna en Rony Van Vlierbergh van wijnspecialist RVVino slaan de handen in elkaar met GD&A Advocaten dat sinds 2015 eigenaar is van Huis Thuysbaert.

Het advocatenbureau zorgde voor een totaalrenovatie van het statige herenhuis, inclusief de prachtige parktuin. “In combinatie met onze Bistro baten we ook een Bed and Breakfast uit en vanuit de kamers hebben we een prachtig uitzicht op de tuin. Zo groeide het idee voor een samenwerking”, vertellen Bernard en Connie.

De voorbije jaren pakte Bistro Vienna tijdens de Lokerse Feestweek al uit met een gesmaakte barbecueformule en een beperkte kaart in het restaurant zelf. Die toegankelijke formule blijft behouden, maar wie tijdens de Feestweek wil gaan voor een totaalervaring is er nu dus ook ‘Secret Garden’: het nieuwe pop-uprestaurant in de tuin van Huis Thuysbaert.

“We ontvangen de mensen in een exclusieve feesttent in het groene kader. Er zal worden gewerkt met een open keuken zodat de mensen zelf kunnen kijken hoe het vijfgangenmenu bereidt wordt”, verduidelijkt Bernard. “Bij elk gerecht serveren we een aangepaste wijn. Het interieur wordt verzorgd door Prananatha uit Waasmunster”, vult Rony aan.

Gelijktijdig met de opening van het pop-uprestaurant zal er ook een tentoonstelling lopen van de Lokerse schilder Johan De Fré. Zijn werken zijn te bewonderen van april tot september in Huis Thuysbaert.

Reserveren voor de Secret Garden is mogelijk via de website van Bistro Vienna. Per persoon betaal je 95 euro all-in voor een aperitief, menu, wijnen, water en koffie.