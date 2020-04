Crea-juf en ergotherapeuten De Vinderij maken doe-het-zelf-pakketjes voor Moederdag Yannick De Spiegeleir

29 april 2020

15u12 3 Lokeren Omdat Moederdag nadert en de scholen enkel open zijn voor opvang kwamen de crea-juf en de ergotherapeuten van De Vinderij op een mooi alternatief idee om de kinderen cadeautjes in elkaar te laten knutselen. “We hebben doe-het-zelf-pakketjes gemaakt waar kinderen en moeders samen mee aan de slag kunnen.”

De in totaal 150 kinderen van het type basisaanbod en type 2 krijgen normaal gezien elke week 2 uur creatief werk bij het team van deze crea-juffen en ergotherapeuten van School voor Buitengewoon basisonderwijs De Vinderij. Maar door de coronacrisis komen dagelijks voorlopig enkel nog een dertigtal kinderen naar de opvang. De andere leerlingen worden bereikt via online tools.

Aan huis brengen

“Voor de creaklas is dat allesbehalve evident. Daarom komen we op de proppen met deze doe-het-zelf-pakketjes. We gaan de 150 pakketjes met de fiets aan huis brengen. Er zullen heel wat kilometers worden afgemaald”, zegt Jolien Van de Velde. “Samen met hun mama kunnen de kinderen aan de slag om nog een mooi moederdagcadeautje in elkaar te knutselen. Dat zorgt meteen voor een mooi moeder-kindmoment.”

Ook de kinderen die in de school werden opgevangen, gingen overigens creatief aan de slag. “Ze hebben samen corona-piñata’s gemaakt. Als de school haar deuren terug opent, gaan we met zijn allen het virus kapot kloppen”, zegt An Derweduwen.