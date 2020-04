COVID-voorpost huisartsenvereniging ontvangt twintigtal patiënten per dag Yannick De Spiegeleir

07 april 2020

15u37 7 Lokeren In samenwerking met de stad en het AZ Lokeren heeft de huisartsenvereniging der Durmestreek een voorpost ingericht waar patiënten met COVID 19-symptomen worden onderzocht na doorverwijzing door hun eigen huisarts.

“De voorpost ontvangt zo’n twintig patiënten per dag voor een diagnose. Zo wordt vermeden dat huisartsen patiënten in hun eigen praktijk moeten ontvangen”, zegt noodplanambtenaar Luc Claus. “Sommige mensen worden, na de diagnose, terug naar huis gestuurd. Andere patiënten worden doorverwezen naar het triagecentrum dat is ingericht op de spoedafdeling van het AZL.”

Op de parking van spoed van het AZL staat sinds kort ook een mobiele unit voor patiënten met een vermoeden van Covid-19. “De triage gebeurt steeds binnen in een afgesloten deel van spoed, maar indien door drukte een wachtrij zou ontstaan, moeten patiënten niet meer buiten wachten. De mobiele unit dient nu als wachtzaal voor deze patiënten”, klinkt het bij het AZL.

Het ziekenhuis doet ook nog eens een oproep om de afgesproken procedure te volgen. “Heb je een vermoeden van Covid-19? Bel dan eerst naar je huisarts. Word je nadien doorverwezen naar spoed, kom dan niet via de voorkant naar het ziekenhuis, maar kom langs de ingang van spoed aan de Zelestraat. Bel aan en wacht buiten tot een medewerker je komt halen.”

