Coronavirus trekt streep door 46e editie Lokerse Feesten : “Jammer, hadden straffe line-up klaar” Yannick De Spiegeleir

15 april 2020

20u30 14 Lokeren Voor het eerst in 46 jaar zal Lokeren het deze zomer moet stellen zonder haar bekende stadsfestival. Het coronavirus trekt een streep door de Lokerse Feesten. Geen Lionel Richie of Snow Patrol dus deze zomer op de Grote Kaai.

Het festivalbestuur van de Lokerse Feesten koesterde de voorbije week de stille hoop dat de impact van het coronavirus tegen eind juli voldoende afgezwakt zou zijn om de editie van dit jaar niet in het gedrang te brengen. In tegenstelling tot andere festivals zoals Graspop, Werchter of Tomorrowland vallen de Lokerse Feesten immers later in het festivalseizoen, maar de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad liet er woensdagnamiddag geen twijfel over bestaan: geen massaevenementen deze zomer en dus ook geen festivalseizoen, noch Lokerse Feesten.

Dubbel gevoel

“We hebben uiteraard begrip voor deze beslissing. De volksgezondheid komt op de eerste plaats”, zegt Timothy Heyninck, voorzitter van de Lokerse Feesten in een eerste reactie. “Al heerst er ook een dubbel gevoel en verbijstering bij onze mensen. We hadden echt een straffe line-up klaar voor deze zomer.”

We kunnen de festivalvoorzitter niet tegenspreken. Black Eyed Peas, Lionel Richie of Snow Patrol: al die wereldbekende acts hadden al toegezegd voor de 46e editie. Het enthousiasme was ook groot bij het publiek. Zo stond er begin maart een meterslange rij te schuiven bij Dranken Van Eetvelde voor de start van de combiticketverkoop. Bovendien is deze afgelasting een unicum in de 45-jarige geschiedenis van het festival dat al sinds 1975 plaatsvindt in de Durmestad.

(lees verder onder de foto)

Vouchers

De fans die al een ticket of combiticket hadden gekocht, mogen rekenen op een terugbetaling in vouchers die twee jaar geldig zijn. “Daarvoor is er een ministerieel besluit in opmaak dat een uniforme regeling bepaalt voor alle festivals en hun bezoekers zodat alles vlekkeloos kan verlopen. Daar scharen we ons achter”, zegt Heyninck. Om de financiële rekening te maken van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is het voorlopig nog te vroeg weten ze bij de Lokerse Feesten. “Maar dit zal alleszins het voortbestaan van Lokerse Feesten niet in het gedrang brengen", klinkt het.

Een uitstel van de Lokerse Feesten naar een later datum dit jaar lijkt heel onwaarschijnlijk. “We vallen al in de tweede helft van de festivalzomer. Bovendien zijn we een tiendaags festival, maar als je naar een latere datum verhuist, val je buiten de zomervakantie en zouden de Feesten al moeten ingekort worden. Dan raak je aan het DNA van het festival en dat willen we niet doen”, besluit Heyninck.

Ook de Fonnefeesten vallen in het water door het coronavirus. Het gratis stadsfestival dat gelijktijdig plaatsvindt met de Lokerse Feesten reageert net als haar grote broer begripvol. “We hielden al enkele weken rekening met dit scenario. De gezondheid van de mensen komt op de eerste plaats. Bovendien is er heel wat begrip in de sector tussen de festivals en de muzikanten en hun boekingsagenten. Onze line-up was nagenoeg klaar, maar we hopen minstens een deel van de artiesten volgende zomer alsnog naar Lokeren te halen.”