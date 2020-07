Corona trekt streep door wielerwedstrijden Lokerse Feestweek Yannick De Spiegeleir

06 juli 2020

11u06 1 Lokeren Na de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten eerder al in het water vielen door de coronacrisis, zal er tijdens de Lokerse Feestweek ook niet gekoerst worden dit jaar.

Geen wielerwedstrijd dus begin augustus in Heiende, de Bergendrieswijk, noch in Eksaarde en Doorslaar. “Door de coronamaatregelen van de wielerbond vrezen de plaatselijke horecaondernemers extra werk zonder de garantie dat er publiek aanwezig kan zijn. We kunnen enkel begrip tonen voor dat standpunt", zegt schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V). Het geplande kampioenschap van België op zondag 20 september en de Rapencross op 12 september komen tot nader order niet in het gedrang.