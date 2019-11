Coöperatie NewB wil Lokeraars warm maken voor ethisch bankieren Yannick De Spiegeleir

19u48 0 Lokeren In de Torenzaal hebben een 50-tal Lokeraars dinsdagavond een infoavond bijgewoond over NewB, de coöperatie die een ethische en duurzame bank willen oprichten.

Om aan een banklicentie te geraken moet NewB tegen 27 november 30 miljoen euro ophalen bij aandeelhouders. Gisteravond stond er al bijna 7 miljoen op de teller, nog 23 miljoen euro te gaan dus.

“Op 27 november stopt onze inschrijvingsperiode, dus tot dan kunnen mensen investeren. Dat kan al vanaf 20 euro”, legt bestuurder Koen De Vidts vandaag in onze krant uit. “Als we de 30 miljoen halen en een licentie krijgen, is er een nieuwe bank en worden alle investeerders meteen aandeelhouders. Halen we de 30 miljoen of de licentie niet, dan krijgt iedereen het geïnvesteerde geld netjes terug.

Waarom een nieuwe bank als NewB? “Het Belgische spaargeld (270 miljard euro) is maar voor 1 procent ethisch belegd”, klinkt het. Bovendien wil NewB een coöperatieve bank worden. “Elke coöperant heeft 1 stem, ongeacht zijn inbreng.”

Wie meer informatie wil over het project of interesse heeft om te investeren, kan surfen naar www.newb.be.