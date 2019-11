Controles op rookverbod in horecazaken Kristof Pieters

08 november 2019

De politie van Lokeren heeft donderdagavond bijstand gegeven aan de FOD Volksgezondheid bij controles op roken in horecazaken in Lokeren. De inspectiediensten vielen binnen in zaken op de Markt, in de Sterrestraat en de Nieuwpoortstraat. Resultaten zijn nog niet gekend.