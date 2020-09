Collectief Wit-Zwart-Geel zet tegenstanders in de kijker met ‘Away Magazine’ Yannick De Spiegeleir

18 september 2020

15u30 1 Lokeren De kogel is door de kerk: SC Lokeren – Temse mag 2.375 supporters ontvangen in het Daknamstadion. Voor de fans die de tegenstanders van de komende maanden beter wil leren kennen, pakt het supporterscollectief Wit-Zwart-Geel uit met een handig Away Magazine waarin alle reeksgenoten van de club in de kijker worden gezet.

Welke bezienswaardigheden of horecazaken kan je combineren met een bezoek aan het stadion van Olsa Brakel? Welke spelers van KSV Oudenaarde kwamen ooit nog uit in de kleuren van Sporting Lokeren of KSV Temse? Trouwe fans komen het allemaal te weten in het Away Magazine dat zaterdag tijdens de bekerconfrontatie met KSC Wielsbeke ook te koop zal aangeboden worden voor het democratische bedrag van 5 euro. Ook tijdens de eerste competitiewedstrijd aanstaande woensdag zal het boekje beschikbaar zijn.

“Het boekje zal verkocht worden aan de ingang van de seats, tribune Oost en tribune 4”, zegt Tony Van Hoye van Collectief Wit-Zwart-Geel. “We ontvangen het bedrag enkel in cash en liefst gepast. Door middel van acties die we op touw zullen zetten, stroomt de opbrengst van het boekje terug naar de club.”