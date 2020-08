Collectief Wit-Zwart-Geel werkt aan nieuw elan voor supporterscafé Lokeren – Temse: “Grootste voetbalcafé van de regio” Yannick De Spiegeleir

16 augustus 2020

16u11 0

Het bestuur en het supporterscollectief van SC Lokeren - Temse steken samen de handen uit de mouwen. Ze bouwen de voormalige Foot & Fun om tot het grootste voetbalcafé van het Waasland.

Momenteel loopt op de Facebookpagina van het Collectief een stemming over de naam die het nieuwe café moet krijgen. “Zowel het bestuur als het collectief zet in op een maximale supportersbeleving. De vraag naar een eigen supportershonk, een plek die voetbal, beleving én vriendschap combineert, is groot”, klinkt het. Bedoeling is om eind augustus de werken aan te vatten. Die zullen uitgevoerd worden door supporters én door bestuursleden die zelf ook mee het café zullen inrichten. Samen bouwen ze zo letterlijk aan deze nieuwe club.

Buiten wedstrijddagen open

En de ambitie is niet min: het moet het grootste en gezelligste voetbalcafé van het Waasland worden. “Ook in de uitbating zullen de supporters een prominente rol spelen. Bestuur en Collectief bekijken bovendien of de honk ook buiten de wedstrijddagen open kan zijn zodat Daknam echt een tweede thuis kan worden voor velen. Het café wordt trouwens zo vorm gegeven dat er (kleinere) events, optredens en workshops kunnen plaatsvinden”, luidt het nog.