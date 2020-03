Collectief Wit-Zwart-Geel strikt Overmeire en Waldek als peter Yannick De Spiegeleir

16u08 1 Lokeren Het nieuwe Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel heeft vrijdag een filmpje wereldkundig gemaakt waarin 4 bekende gezichten zich uiten als peter van het initiatief. Killian Overmeire, Chris Janssens, Arnar Vidarsson en Bart – Waldek - Van Avermaet zetten hun schouders mee onder Wit-Zwart-Geel.

“Begin maart 2020 richtten we het Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel op. De inititiatiefnemers zijn een heel diverse groep geëngageerde supporters die niet langer vanaf de zijlijn willen toekijken”, zegt woordvoerder Dirk Bossers. “Onze ambitie: samen met investeerders van Sporting Lokeren opnieuw een regionaal verankerde familieclub maken. Een club die bijdraagt aan de lokale gemeenschap en waar de gemeenschap ook aan bijdraagt.”

De fans willen niet lijdzaam toekijken hoe anderen over hun club beslissen en willen mee bouwen aan een nieuw verhaal dat rekening houdt met het sociaal kapitaal van de club: de supporters en de Lokerse en Wase community. “We reiken met ons collectief dan ook de hand aan de investeerders waarvan we vernemen dat zij in alle discretie voortwerken en zorgen voor het financieel kapitaal dat nodig is bij de doorstart”, aldus Bossers.