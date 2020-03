Collectief Wit-Zwart-Geel lanceert petitie voor toekomst Sporting Lokeren Yannick De Spiegeleir

16 maart 2020

"Wij willen tonen dat er een draagvlak is voor een toekomst van Sporting Lokeren." Onder dat motto hebben de initiatiefnemers van het nieuwe supporterscollectief Wit-Zwart-Geel maandagochtend een petitie gelanceerd.

“We rekenen op 20.000 handtekeningen. Niet toevallig het aantal aanwezige fans tijdens de bekerfinale in 2014. Dit is slechts een eerste stap in de strijd om een toekomst voor wit-zwart-geel”, klinkt het. “Ook mensen die misschien niet meteen affiniteit hebben met Sporting vragen we om hun handtekening te plaatsen uit sympathie voor een traditieclub.”

Dirk Bossers, één van de drijvende krachten achter Wit-Zwart-Geel vat het pakkend samen. “Er wordt op het online platform onwaarschijnlijk hard gewerkt. Ontroerend bijna als je er even bij stilstaat. Contacten leggen, mogelijkheden onderzoeken, nog meer experten er proberen bij te betrekken. Zorgen dat we klaarstaan voor een doorstart zodat we als supporters mee kunnen ondersteunen en ook meegenomen worden in een nieuw verhaal. Dit is een collectief van en voor alle supporters waar op termijn de club terug beter van moet worden. Onwaarschijnlijk hoe eendrachtig we aan het werken zijn los van welke supportersachtergrond de mensen ook komen. We weten niet waar dit gaat eindigen, we weten wel dat Sporting de moeite waard is om voor te gaan. En als dan ooit die eerste wedstrijd gaat gespeeld worden dan zal het gras in Daknam nog nooit zo mooi geweest zijn.”

De petitie is bereikbaar via deze link.