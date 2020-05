Collectief Wit-Zwart-Geel duidt Dirk Bossers aan als voorzitter: “Werk maken van supportersparticipatie” Yannick De Spiegeleir

14u00 1 Lokeren Het supporterscollectief Wit-Zwart-Geel heeft Dirk Bossers aangeduid als voorzitter. “We werken met een 30-koppig team dat in vier werkgroepen aan de slag gaat rond de thema’s communicatie, supporterswerking, marketing en gemeenschap”, aldus de kersverse voorzitter.

Het Collectief Wit-Zwart-Geel ontstond op 14 maart, de eerste dag van de lockdown. Het had toen de bedoeling om met vereende krachten en van onderuit de toekomst van Sporting Lokeren te vrijwaren. Nu, na 11 weken quarantaine, treedt het Collectief met een sterke structuur en een nieuwe missie naar buiten: actief meewerken aan de nieuwe club en een paraplu bieden voor alle supporters mét respect voor ieders eigenheid.

“Na de heropstart als KSC Lokeren-Temse veranderde de focus van het Collectief. We evolueerden van een platform dat Sporting mee wilde redden naar een fundamentele pijler van de nieuwe voetbalclub”, zegt Bossers. “We slaagden erin om de betrokkenheid van de supporters aan te wakkeren en hen actief de schouders te laten zetten onder het nieuwe verhaal. Het clubbestuur geeft eveneens aan dat ze gaan voor een samenwerking en betrekt het Collectief actief in de uitwerking van het beleid. Meewerken met het nieuwe bestuur en ondersteuning bieden is een eerste onderdeel van onze werking. De supportersbelangen behartigen is de andere poot waarop het Collectief is geschoeid.”