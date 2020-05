Collectief Wit-Zwart-Geel bevraagt 1.350 supporters KSC Lokeren – Temse: 9 op 10 fans wil thuismatchen op zaterdagavond Yannick De Spiegeleir

18 mei 2020

17u35 8 Lokeren Het supporterscollectief Wit-Zwart-Geel heeft een bevraging afgenomen bij de fans van KSC Lokeren – Temse. “We ontvingen niet alleen respons van Sporting Lokeren supporters, maar ook van fans van KSV Temse. De antwoorden geven ons de richting aan die we als Collectief verder zullen bewandelen. Maar, ook voor het bestuur is dit marktonderzoek zeer waardevol”, zeggen Dirk Bossers en Lieven Hérie namens het Collectief.

Uit de bevraging onder impuls van Matty Nelis, Elly Saey-Van Peteghem en Jan De Backer blijkt onder meer dat het merendeel van de fans een voorkeur heeft om de thuismatchen in het Daknamstadion op zaterdagavond af te werken. Verder werd onder meer gepeild naar de leeftijd van de supportersschare. De meeste fans die antwoorden op de enquête blijken 45 jaar of ouder: 463 mensen of bijna 35 procent van de respondenten. Al zijn ook jongere leeftijdscategorieën mooi vertegenwoordigd: 3 procent is jonger dan 18 jaar, 14 procent tussen 18 en 24 jaar oud, 23 procent tussen 25 en 34 jaar en meer dan een kwart van de respondenten is tussen 35 en 44 jaar oud. “Op 4 dagen tijd kregen we ruim 1.350 bruikbare reacties, zowel op een reeks gesloten als op een aantal open vragen. We ontvingen niet alleen respons van Sporting Lokeren supporters, maar ook van fans van KSV Temse.”

Naast het bieden van ondersteuning aan de club, werkt het Collectief ook hard aan het werken om zichzelf verder te organiseren. “We willen groeien naar een overkoepelende vereniging die werkt voor alle supporters. We willen er zijn voor zowel de individuele supporter als voor de supportersclubs, sfeergroepen of bewegingen zoals #wijzijnlokeren. Maar, het laatste wat we willen, is raken aan de specifieke identiteit van deze afzonderlijke groepen. We willen verbinders zijn van alles wat er leeft binnen de supportersgemeenschap”, klinkt het.

Het Collectief werkt de komende dagen en weken een passende structuur uit die het mogelijk maakt om de supporters nog meer te betrekken. “Begin juni willen we die oefening afronden en onze manier van werken kenbaar maken én toetsen bij de heel diverse groep supporters”, zeggen Bossers en Hérie.