Collabyrinth is eerste escape room in Durmestad: “Malafide luchtvaartpraktijken als rode draad” Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

07u30 0 Lokeren Op de hoek van de Pieter Tackstraat en de Heilig Hartlaan opende donderdagavond de eerste Escape Room van Lokeren: Collabyrinth. Deelnemers moeten als infiltrant de confrontatie aangaan met een malafide luchtvaartmaatschappij.

Escape rooms zijn al een tijdje aan een opmars bezig in België. Het concept dankt zijn oorsprong aan oude computerspelletjes. De eerste real-life escape room opende zijn deuren in Hongarije, waarna het idee als snel overwaaide naar de rest van de wereld. In 2014 opende in Ieper de eerste Escape room in België. Ondertussen telt ons land al 223 spelkamers verspreidt over 54 steden.

Met de komst van Collabyrinth Escape room in Lokeren hoef je vanaf nu niet meer af te zakken naar andere steden of gemeenten en kunnen Lokeraars in hun eigen stad ‘ontsnappen’. Het initiatief om in Lokeren een Escape Room uit de grond te stampen komt van vier vrienden: Cédric Houthave, Valentijn Spruyt, Ben Goossens en Bart De Smet. “We ontwerpen al van kindsbeen ontsnappingspelletjes voor elkaar. Dat we samen een Escape Room zouden openen, lag bijna voor de hand”, zegt Bart.

Sinds deze week kunnen teams van 2 tot 6 personen zich laten opsluiten in een kamer en proberen te ontsnappen door het oplossen van een reeks puzzels en raadsels. Dit alles in een thematisch aangeklede kamer met malafide luchtvaartpraktijken als rode draad. Doel van Collabyrinth’s eerste kamer is om als infiltrant de confrontatie aan te gaan met de CEO van het luchtvaartbedrijf ‘Pacific Flights’. De geruchten doen de ronde dat deze succesvolle zakenman zich bezighoudt met malafide praktijken. “Teams krijgen de kans om de zaak 75 minuten tot op het bot uit te spitten.”

Hoewel de vier vrienden verspreid wonen over Dendermonde en Gent kozen voor Lokeren als uitvalsbasis. “Deze stad heeft een ideale ligging tussen Gent en Antwerpen en bovendien was hier nog geen Escape Room.” Ze lieten hun oog vallen op een pand op de hoek van de Pieter Tackstraat en de Heilig Hartlaan. “We hebben ons laten vertellen dat hier voorheen een dokterspraktijk gevestigd was en in een verder verleden zelfs een kruidenierszaak.”

Meer info en reservaties op www.collabyrinth.be of op de Facebook- en Instagrampagina Collabyrinth Escape Room.